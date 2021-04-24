استدعت وزارة الخارجية التركية مساء يوم السبت، السفير الأمريكي لدى أنقرة إثر اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مذابح الأرمن إبادة جماعية.



ودانت الخارجية التركية في وقت سابق بيان الرئيس الأمريكي حول أحداث 1915 بأشد العبارات.



المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، طالب الولايات المتحدة بالنظر لماضيها، وذلك ردا على اعتراف الرئيس جو بايدن بمذبحة 1915 ضد الأرمن أواخر عهد العثمانيين بأنها إبادة جماعية.



وقال قالن في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت: "نندد بقوة ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي التي تكرر فقط اتهامات الذين تقوم أجندتهم الوحيدة على العداء لتركيا... ننصح الرئيس الأمريكي بالنظر إلى ماضي (بلاده) وحاضرها".



من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ترفض بالمطلق قرار الولايات المتحدة الاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية.



وأكد تشاووش أوغلو رفض تركيا بيان بايدن بشأن "إبادة الأرمن المزعومة"، مشددا على أن هذا الاعتراف مبني على أساس الشعبوية.