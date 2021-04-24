افاد بيان لوزارة الطاقة اليوم السبت، انه تم انشاء مجموعة متخصصة بين مجمع سوناطراك ومشجعي نادي مولودية الجزائر للمشاركة في تسيير الفريق العاصمي.



وحسب البيان فقد انبثق هذا القرار من خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الطاقة والمناجم بحضور ممثلي رؤساء لجان انصار الفريق و قدامى اللاعبين.



وشهد اللقاء مشاركة وزارة الطاقة والمناجم و وزارة الشباب و الرياضة و والي الجزائر العاصمة و الرئيس المدير العام لسوناطراك.



وذكر البيان انه بعد نقاش "بناء" تم التطرق الى العديد من النقاط من اهمها مركز التكوين بزرالدة و الذي سوت سوناطراك وضعيته المالية و الادارية".



وعليه, دعا الوالي ممثلي الانصار و اللاعبين القدامى للعميد و سوناطراك الى جلسة عمل يوم غد الاحد 25 ابريل 2021 بغرض اعداد جدول الاعمال.



أما بخصوص ضم المؤسسة الرياضية ذات الاسهم لمولودية الجزائر والمجمع الرياضي البترولي, اوضحت الوزارة في بيانها ان "العملية بدأت و لازالت مستمرة بالتعاون مع مختلف القطاعات و السلطات المعنية".



اما فيما يتعلق بتسيير المؤسسة الرياضية لمولودية الجزائر تم الاتفاق على وضع مجموعة متخصصة تضم سوناطراك وممثلي الانصار للمشاركة في تسيير النادي.



وبخصوص المنشآت القاعدية, ذكر البيان انه "تم اقتراح ملعب الدويرة من طرف مختلف لجان الانصار و اللاعبين القدامى ليكون ملعبا خاصا بالنادي" على ان يتم مناقشة الاقتراح لاحقا.



من جهته قبل والي العاصمة دراسة "امكانية منح محلات لبيع المستلزمات الرياضية للنادي و محلا أخر لانشاء متحف".