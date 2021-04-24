رغم إطلاق آلية "كوفاكس" من طرف منظمة الصحة العالمية والتي من شأنها أن تضمن الوصول العادل من اللقاحات المضادة لكورونا ، تسببت صعوبات في التمويل في عرقلة عمليات تسليم حوالي 38 مليون جرعة لـ113 بلدا".

وكالة الصحافة الفرنسية كشفت بأنه تم إعطاء مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في أنحاء العالم.



وأشارت الوكالة إلى أن "الولايات المتحدة تتابع عن كثب حملة التلقيح، فبعد أن عاشت العام الماضي جحيم المستشفيات الميدانية في سنترال بارك، فتحت السلطات الأمريكية الاثنين الماضي مجال التلقيح لكافة الفئات العمرية، وتلقى نصف الأميركيين جرعة واحدة على الأقل حتى الآن".



وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي تلقى في الفصل الأول من العام الحالي 107 ملايين جرعة من كافة اللقاحات المرخصة على أراضيه، لسكان يبلغ عددهم 446 مليون نسمة".



وأشارت إلى أن 55 دولة من الاتحاد الإفريقي تلقت 35 مليون جرعة لسكان يقدر عددهم بـ1.2 مليار نسمة.



وأضافت أن روسيا والصين تبذلان جهودا على صعيد "دبلوماسية اللقاحات"، حيث تكثف بكين إعلاناتها عن تقديم الهبات وجعلت صربيا بطلة للتلقيح ضد كورونا في أوروبا.