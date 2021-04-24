قاد الدولي الجزائري آدم وناس ناديه كروتوني إلى الإطاحة بنادي بارما في مقابلة أصحاب المراتب الأخيرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المقابلة، التي تدخل في إطار الجولة 33، مهرجان من الأهداف استقر عند 4-3 كان نصيب آدم وناس منها هدف في الدقيقة 45+1 وتمريرتين حاسمتين.

هذه النتيجة لم تغير الكثير في جدول الترتيب حيث يبقى الفريقان في المؤخرة ويتجهان نحو النزول إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ورغم الوضعية السيئة لفريقه يواصل آدم وناس التوهج وخطف الأنظار مع كروتوني الذي التحق به خلال الميركاتو الشتوي الماضي على شكل إعارة قادما من نابولي.