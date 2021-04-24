الرابطة الثانية: نتائج الجولة 13 والترتيب
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت.
مجموعة الشرق:
هلال شلغوم العيد- شباب اولاد جلال 0 - 0
اتحاد الشاوية - مولودية باتنة 3 - 1
اتحاد عنابة - مولودية قسنطينة 2 - 1
جمعية الخروب - اتحاد خنشلة 0 - 1
شباب باتنة - دفاع تاجنانت 1 - 0
مولودية العلمة - نجم التلاغمة 2 - 2
الترتيب نقاط
1. اتحاد عنابة 28
2. اتحاد الشاوية 26
3. هلال شلغوم العيد 23
4. مولودية قسنطينة 22
5. اتحاد خنشلة 21
6. نجم التلاغمة 18
7. شباب باتنة 17
8. مولودية العلمة 14
9. دفاع تاجنانت 13
10. جمعية الخروب 12
11. شباب اولاد جلال 10
12. مولودية باتنة 8
مجموعة الوسط:
اتحاد الأخضرية - أمل الأربعاء 1 - 0
اتحاد الحراش - أمل بوسعادة 1 - 1
اتحاد البليدة - شبيبة بجاية 0 - 1
مولودية بجاية - رائد القبة 1 - 1
وفاق المسيلة - وداد بوفاريك 1 - 1
نجم بن عكنون - شباب بني ثور 1 - 2
الترتيب نقاط
1. أمل الأربعاء 24
--. شبيبة بجاية 24
3. مولودية بجاية 22
4. وداد بوفاريك 21
5. نجم بن عكنون 18
--. اتحاد الحراش 18
7. اتحاد الأخضرية 17
8. رائد القبة 16
9. شباب بني ثور 15
10. أمل بوسعادة 14
11. وفاق المسيلة 13
12. اتحاد البليدة 6
مجموعة الغرب:
جمعية وهران - شبيبة تيارت 1 - 1
مستقبل واد سلي - مولودية سعيدة 2 - 0
شباب تموشنت - اتحاد الكرمة 2 - 1
شباب عين وسارة - صفاء الخميس 2 - 1
جيل عين الدفلى - شباب واد أرهيو 2 - 1
اتحاد الرمشي - أولمبي أرزيو 3 - 0
الترتيب: نقاط
1 .مستقبل واد سلي 28
- .جمعية وهران 28
3 . شباب تموشنت 27
4 . صفاء الخميس 20
- شبيبة تيارت 20
6 .جيل عين الدفلى 17
7 .مولودية سعيدة 15
8 .اتحاد الكرمة 14
9 .اتحاد الرمشي 13
- شباب عين وسارة 13
11.شباب واد أرهيو 10
12.أولمبي أرزيو 8