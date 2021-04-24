سيكون آخر أجل للفصل في ملفات قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة يوم 9 ماي المقبل، حسب ما كشفت عنه, اليوم السبت، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها.

وأفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن "الفصل في الملف يكون في آجال 12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه، بما فيها الملفات التي لم يتم الفصل فيها"، و عليه "آخر أجل سيكون يوم 9 ماي 2021 كأقصى حد".

كما ذكرت، في سياق ذي صلة، بأن آجال إيداع ملفات الترشح تم تحديدها بـ45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وبذلك ''ينقضي الأجل المخصص لهذه العملية يوم 27 أفريل 2021 على الساعة منتصف الليل بتوقيت الجزائر".

ومن جهة أخرى، تعلم السلطة الأحزاب و القوائم المستقلة الراغبة في الترشح بأنه بإمكانها إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، و هذا "قبل ست ساعات على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم 27 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر".

كما "يمكن للأحزاب و القوائم المستقلة الراغبة في الترشح التي قامت بإيداع الاستمارات إلى غاية 22 أفريل 2021 و لم تكن قد استوفت النصاب القانوني المطلوب وفقا لأحكام المادة 316 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، أن تودع عددا إضافيا من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ضمن الآجال المنوه عنها أعلاه".

وفي هذه الحالة، "تتحصل على محضر تكميلي يتضمن معطيات المحضر الأول و المعطيات الجديدة من القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية و التأكد من صحتها وفقا للقانون"، وفقا لما تضمنه ذات البيان.