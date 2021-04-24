أعلنت وزارة النفط السورية أن ناقلة نفط في بانياس تعرضت "لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم السبت.

وذكرت وزارة النفط أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق الذي نشب في أحد خزانات الناقلة قبالة مصب النفط في بانياس.

وأشارت إلى أن الحريق نشب بعد تعرض الناقلة لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

ويأتي الحادث في ميناء بانياس شمال غربي سوريا، وسط أزمة شح خانقة للمحروقات شلت الحركة اليومية والنشاط التجاري في معظم المدن السورية، لا سيما العاصمة دمشق.

هذا ولم يذكر بيان وزارة النفط السورية الجهة المتورطة بالهجوم على ناقلة النفط، في حين رجحت وسائل إعلام أن تكون الطائرة المسيرة صهيونية.