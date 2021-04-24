أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت، عن وصول رواد الفضاء الأربعة إلى محطة الفضاء الدولية، على متن الكبسولة (إنديفور) التي جرى إطلاقها من مقدمة صاروخ (سبيس إكس).

وقد تم إطلاق الكبسولة التي تنفذ رحلتها الثانية أيضا، أمس الجمعة، إلى الفضاء على متن صاروخ (سبيس إكس) من طراز "فالكون 9" من مركز كنيدي الفضائي التابع ل(ناسا) في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وتعد هذه ثاني مهمة فضائية ترسلها شركة "سبيس إكس" الأمريكية التي أسسها إيلون ماسك إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت (ناسا) في تقريرها عن المهمة، إن "الكبسولة (إنديفور) التحمت بمجمع محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 425 كيلومترا فوق المحيط الهندي الساعة 5:08 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0908 بتوقيت غرينتش)".

وكان على متن الكبسولة رائدان اثنان من (ناسا)، هما قائد البعثة شين كيمبرو، ورائدة الفضاء ميجان ماك رثر، ومعهما رائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيد، وزميله توماس بيسكيت (43 عاما) وهو مهندس فرنسي من وكالة الفضاء الأوروبية.

وهذه المهمة هي ثاني فريق "تشغيلي" ترسله (ناسا) على متن الكبسولة منذ استئناف رحلات الفضاء المأهولة من الأراضي الأمريكية العام الماضي، بعد توقف دام تسع سنوات في نهاية برنامج مكوك الفضاء الأمريكي في عام 2011.

وانطلق الصاروخ "فالكون 9" للمهمة بنفس محرك المرحلة الأولى الذي نقل فريقا إلى المدار قبل خمسة أشهر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة استخدام محرك سبق استخدامه لذات المهمة، وهي مصممة لتطير بنفسها إلى الأرض وتهبط بأمان بدلا من السقوط في البحر بعد إطلاقها.