أكد الرئيس الجديد لشبيبة سكيكدة مؤمن بوهويرة في ندوة صحفية عقدها رفقة المدرب حجار الشريف زوال اليوم بمر الفريق أن إدارته تقدم بطعن إلى الرابطة المحترفة ضد قرار تأجيل المباراة التي كانت مبرمجة غدا الأحد، المتأخرة عن الجولة 18، أمام وفاق سطيف، مؤكدا أن الهيئة الكروية لم تبلغ الإدارة السكيكدية إلا في حدود الساعة الرابعة من زوالا يوم أمس الجمعة، معتبرا القرار إجحاف في حق الشبيبة.

في نفس السياق قال بوهويرة أنه يكن كل الاحترام لوفاق سطيف فهو يمثل الجزائر حاليا، لكن الرابطة -حسبه- اتخذت قرار التأجيل مباشرة بعد تلقيها طلب الوفاق دون أي اعتبار لفريقه الذي قام بتحضيرات كبيرة تحسبا لهذه المباراة.

من جهته، قال المدرب الشريف حجار أن القرار قد يكون له تأثير على اللاعبين الذين كانوا في تحمس كبير خاصة بعد الفوز الأخير ضد مولودية الجزائر، مضيفا "حضرنا جيدا لهذه المباراة من أجل مواصلة تسجيل النتائج الإيجابية لكن هذا التأجيل يحتم علينا مواصلة التحضيرات للمواعيد القادمة".

وخلال التوقيع على العقد مع إدارة الشبيبة قال حجار أن الإدارة وضعت ثقتها في شخصه، معتبرا أن المسؤولية صعبة خاصة في الظروف الحالية لكن بتضافر الجهود سيعمل الجميع على إنقاذ الفريق خاصة وأن مرحلة العودة لم تنطق بعد إضافة إلى المباراة المتأخرة أمام وفاق سطيف.

وأضاف حجار في الندوة الصحفية ثقته الكبيرة في اللاعبين الذين أكدوا تضامنهم من أجل إخراج الفريق من هذه الوضعية الصعبة.