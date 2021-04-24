تم تأجيل مباراة الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة لكرة القدم، بين شبيبة الساورة و شبيبة سكيكدة التي كانت مقررة آنفا ليوم 30 أفريل، إلى يوم 8 ماي بملعب 20 أوت ببشار، حسبما أعلنت عنه اليوم السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

و جاء هذا التأجيل بعد إرجاء لقاء شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، إلى تاريخ الفاتح من شهر ماي، بعد أن كان مبرمجا ليوم غد الأحد (00 :16).

هذا التغيير كان ضروريا من أجل تمكين وفاق سطيف بتحضير مباراة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام أهلي بنغازي (ليبيا)، المقررة في الـ28 من شهر أفريل بسطيف، والتي ستكون حاسمة لممثل الجزائر من أجل قطع تأشيرة الدور ربع النهائي للمنافسة الإفريقية.

وفيما يلي البرنامج المعدل للدور ثمن النهائي:

الجمعة 30 أفريل :

غليزان : سريع غليزان - مولودية وهران

بسكرة : اتحاد بسكرة - نادي بارادو

المدية : أولمبي المدية - اتحاد بلعباس

السبت 8 ماي :

سطيف : وفاق سطيف - وداد تلمسان

تيزي وزو : شبيبة القبائل - نصر حسين داي

الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر

الجزائر (20 أوت 1955) : شباب بلوزداد - نجم مقرة

بشار: شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة .