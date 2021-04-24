أكدت حركة النهضة، اليوم السبت، استيفاءها الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.

وجاء في بيان للحزب "نؤكد للرأي العام وكل من يهمه الأمر بأن حركة النهضة قد استوفت جميع الشروط القانونية للمشاركة في تشريعيات 12 جوان 2021، وهو ما تثبته المحاضر الرسمية المتوفرة لديها والصادرة عن المندوبيات الولائية".

ونفت الحركة ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول فشل أحزاب من ضمنها النهضة في جمع التوقيعات المطلوبة، مؤكدة أن حصيلة إيداع استمارات التوقيعات التي تم تداولها مؤقتة.

ورجح الحزب أن يكون مرد ذلك إلى أخطاء في صب محتويات المحاضر في الشبكة المعلوماتية الداخلية للسلطة المستقلة للانتخابات حيث أنها لم تدرج بعض قوائم الحركة في حصيلتها العامة.