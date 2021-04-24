قرر مجلس النقد والقرض سحب الاعتماد من "كريدي اغريكول كربورايت وانفستمانت بنك ألجيري"، حسب مقرر صادر عن بنك الجزائر، نشر في الجريدة الرسمية رقم 30.

"يقرر مجلس النقد والقرض تطبيقا للمادة 95 ( الفقرة أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم, سحب الاعتماد رقم 07-02 المؤرخ في 9 مايو 2007 الذي منح لبنك "كاليون -الجزائر- ش.ذ.أ" المسمى حاليا "كريدي اغريكول كربورايت وانفستمانت بنك ألجيري ش.ذ.أ"، حسبما جاء في القرار رقم 21-02 الموقع في 28 مارس الماضي من طرف محافظ البنك المركزي، رستم فضلي.