سجلت الجزائر 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أعلنت اليوم السبت، وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 120.736 حالة.

كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات، منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 3.198 وفاة.

فيما تماثل 129 مريضا للشفاء ليلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.167 شخصا.

و أضافت الوزارة أن 22 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية عبر الولايات، أفاد المصدر أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.