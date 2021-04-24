أعلنت الحكومة التونسية عن توصلها الى اتفاق مع الجزائر لتوريد كميات من الأكسجين، لتزويد المستشفيات التونسي، وحل أزمة الأكسجين التي تعاني منها المستشفيات التونسية مؤخرا، بسبب امتلاء الأسرة بالمرضى الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي، صباح اليوم السبت في تصريح صحفي، أن المستشفيات والمراكز الصحية ستتجاوز أزمة الأكسجين، بعد أن اتفقت الحكومة التونسية مع دولة الجزائر على استيراد كميات مهمة من الأكسجين لمجابهة حاجيات تونس.

وتعاني تونس في الأسابيع الأخيرة من انتشار كبير لفيروس كورونا، إذ فاقت معدلات الإصابة الـ2500 يوميا، مع معدل وفيات تتجاوز 40 ضحية يوميا، ما دفعت اللجنة العلمية إلى تقديم مقترح للحكومة يقصي بإعادة إغلاق الحدود، خاصة مع ليبيا لمنع زيادة معدلات الإصابة، لكن وزير الصحة فوزي المهدي قال اليوم أن "إعادة إغلاق الحدود أمر ليس مطروحا" .

وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا أمان الله المسعدي أنّ السلالة البريطانية لفيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في تونس، مضيفا أن هذه السلالة طاغية بسبب سرعة انتشارها، محذرا من مخاطرها المتمثلة أساسا في قدرتها على التسبب في حالات خطيرة لدى المصابين بغض النظر عن سنهم.