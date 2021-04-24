قام مدير الصناعات العسكرية بزيارة عمل وتفتيش للوحدات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الثانية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن اللواء سليم قريد، مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، قام بزيارة عمل وتفتيش في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أفريل 2021، إلى الوحدات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية المتواجدة بإقليم الناحية العسكرية الثانية حيث استقبل من طرف اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية.

وأضاف المصدر أن اللواء، قام بتفقد مختلف الورشات التابعة لوحدات الإنتاج لمؤسسة الألبسة ولوازم النوم، بكل من تلمسان، ووهران. كما توجه اللواء مدير الصناعات العسكرية، اليوم إلى مديرية إنجاز مشاريع أنظمة الفيديو بوهران.