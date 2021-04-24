تحدث مدرب اتحاد الجزائر عن فترة التحضيرات التي شرع فيها النادي قبل وخلال شهر رمضان تحسبا لانطلاق مرحلة العودة.

وقال زغدود في تصريح للصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك: "راض عن العمل الذي قدمه هذا الأسبوع وحتى من قبل، كامل العناصر كانوا في المستوى خلال المواجهة التطبيقية الأخيرة، بقي لدينا أسبوع سنواصل استعداداتنا وتحضيراتنا للمباريات القادمة".

في سياق متصل أكد حمزة كودري أن نسق التدريبات منذ بداياته كان جيدا وزملاءه مستعدون لاستئناف المنافسة، مضيفا: "لسنا جاهزين مائة بالمائة، لدينا أسبوع للتحضير للمباراة القادمة، نتمنى أن نباشر الشق الثاني من الموسم كما ينبغي".

ويلاقي نادي سوسطارة على ملعب 5 جويلية فريق شباب بلوزداد في 30 أفريل الجاري.