توفي سبعة أشخاص وأصيب 295 أخرون بجروح مختلفة في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت.

وأوضحت الحصيلة أن وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة سجلت وفاة شخصين اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة داخل المنزل الكائن بحي 414 مسكن ببلدية تبسة، مشيرة إلى أن الضحيتين تبلغان من العمر 68 سنة و27 سنة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخصا عقب استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة بكل من ولايات الجرائر وتيبازة والبيض والجلفة ليتم التكفل بهم في عين المكان و تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وأضاف ذات المصدر أن عناصر الحماية المدنية تدخلت من جهة أخرى وخلال الـ 48 ساعة الأخيرة من أجل إخماد 3 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر وتيبازة وسوق أهراس، مؤكدا عدم تسجيل أي ضحايا جراء هذه الحرائق باستثناء بعض الخسائر المادية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 90 عملية تحسيسية عبر 18 ولايات (55 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما تم القيام في نفس الإطار بـ 73 عملية تعقيم عبر 16 ولاية (34 بلدية) عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصص لهذا الغرض 294 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 62 سيارة إسعاف و 32 شاحنة إطفاء.