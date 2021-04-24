كشفت وزارة الفلاحة، اليوم السبت، أن الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، شرع اليوم في عملية إخراج كميات معتبرة من البطاطا عبر عدة ولايات من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية في" الفايسبوك "أن هذه العملية التي تعني 11ولاية (ڤالمة، سوق أهراس، الطارف، سكيكدة، قسنطينة، جيجل، عنابة، غليزان، سيدي بلعباسن وهران، الجزائر) تدخل في إطار تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خاصة خلال مرحلة الفراغ التي تسبق دخول الإنتاج الموسمي للبطاطا المبكرة.

وأضافت أن عملية إخراج مخزون البطاطا تتم مع أربع متعاملين مخزنين وذلك بالتنسيق مع كل من الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم ومديريات المصالح الفلاحية وكذا مديريات التجارة عبر الولايات.