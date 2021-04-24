استدعى أدريان أورسيا، مدرب نيس الفرنسي الثنائي الدولي الجزائري هشام بوداوي ويوسف عطال، تحسبا لمواجهة الغد أمام مونبوليه بملعب " آليانز ريفيرا" بداية من الساعة الواحدة ظهرا. وستكون هذه المباراة فرصة للقاء خريجا أكاديمة بارادو بزميلهم في المنتخب آندي ديلور الذي عاد لمستواه بقوة خلال الآونة الأخيرة.

ويحتل نادي نيس المركز العاشر فيما يتواجد مونبوليه ثامن الترتيب العام.

للتذكير فإن الثلاثي السالف الذكر غاب عن المواجهتين للخضر أمام زامبيا وبوتسوانا لأسباب مختلفة.