وافقت الوزارة الأولى، على تسوية وضعية كل المعنيين بجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي في قطاع التعليم العالي، المنتمين الى المرحلة الأولى والمستوفين لشرط الأقدمية بأكثر من ثماني سنوات خدمة فعلية، وأمرت ذات المصالح بفتح مناصب مالية جديدة لتوظيف جميع المتعاقدين الذين يعملون في مختلف المؤسسات الموجودة تحت وصاية القطاع.

وجهت وزارة التعليم العالي مراسلة إلى كل مدراء مؤسسات التعليم العالي وكذا المدير العام لديوان الخدمات الجامعية تحمل رقم 648 ومؤرخة في 21 أفريل الجاري، تخص عملية إدماج المعنيين بجهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، كشفت فيها بأنها تلقت الموافقة من مصالح الوزارة الأولى على تخصيص مناصب مالية جديدة بعنوان 2021، لفائدة الشاغلين لمؤسسات القطاع.

ويتعلق الأمر حسب المراسلة التي تحوز " الخبر" نسخة منها، بالمعنيين بالمرحلة الأولى من العملية ممن يستوفون شرط أقدمية بأكثر من ثماني سنوات، إلى غاية 31/10 / 2019، وفي هذا الإطار، أمرت مصالح الوزارة، مديري القطاع في كل الولايات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ هذه الفئة بأنه سيتم التكفل بها وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، بإدماجها في الرتب الأصلية في الأيام القليلة القادمة.