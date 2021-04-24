دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، الى تزويد غرف قسطرة القلب بالمناطق الداخلية للوطن بمعدات للتكفل بالمرضى "دون انقطاع"، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ذات الصلة بتحسين الخدمات الصحية، سيما الاستعجالات في أمراض القلب والشرايين.

وأفاد بيان للوزارة، اليوم السبت أن عبد الرحمن بن بوزيد وعقب لقاء تقييمي جمعه برؤساء مصالح أمراض القلب والشرايين المزودة بغرفة قسطرة القلب للمناطق الداخلية للوطن بحضور إطارات الإدارة المركزية، أسدى جملة من التعليمات وقدم حلولا أهمها تزويد غرف القسطرة بمعدات للتكفل بالمرضى "دون انقطاع" والتخطيط الوطني لفتح قاعات جديدة للقسطرة حسب احتياجات كل منطقة مع تكوين أطباء القلب التدخلي لزيادة الكفاءة.

كما حث الوزير على "توحيد" عقود الصيانة للتقليل إلى أدنى حد من حالات تعطل المعدات وتقليص مدة صيانتها إضافة إلى تكوين أطباء مختصين في الاستعجالات والطوارئ على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية في مختلف مناطق البلد لتشخيص المرض وإسناد شهادات لهم في التخصص.

وذكر البيان من جهة أخرى أن اللقاء الذي انعقد أيوم الخميس كان فرصة لمناقشة مدى تنفيذ المخطط الوطني للتكفل بانسداد عضلة القلب في المرحلة الحادة (النوبة القلبية) الذي يسعى القطاع من خلاله إلى "تحسين" فترة العلاج وبالتالي "تخفيض" معدل الوفيات السنوي لأمراض القلب والشرايين (34 بالمائة من الوفيات سنويا).

ويعتمد هذا المخطط الوطني -حسب المصدر-على إنشاء شبكات رعاية المريض ومساره بين مراكز الاستعجالات للمؤسسات الاستشفائية العمومية وعددها (204) مراكز غير مزودة بغرفة قسطرة القلب ومراكز أمراض القلب المزودة بغرفة قسطرة القلب المتمثلة في (14) مركزا تتوزع على مناطق جهوية مرجعية ومناطق جهوية قاعدية.

وتمت الإشارة في الأخير إلى أن رؤساء مصالح أمراض القلب والشرايين استحسنوا "الاهتمام الكبير" الذي حظي به هذا البرنامج ليؤكد وزير الصحة عقب ذلك أنه "لن يدخر جهدا لتطوير وتنمية جميع البرامج التي تندرج في إطار سياسة تطوير وتنمية قدراتنا لخدمة المواطن".