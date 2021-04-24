سيكون الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، قائد ومتوسط ميدان نادي براست، في مواجهة ضد مواطنه رياض بودبوز لاعب سانت إيتيان، منتصف نهار اليوم وذلك لحساب الجولة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وإذا كان بلقبلة يواصل المشاركة بانتظام مع ناديه هذا الموسم من خلال تواجد اسمه ضمن القائمة الأساسية بعدما استنفد عقوبة الايقاف لمباراتين، فإن بودبوز سيكون احتياطيا خلال المباراة وهو العائد من إصابة غيّبته منذ تاريخ 29 من مارس الماضي.

وعانى بودبوز منذ انضمامه لسانت إيتيان إذ لم يشارك كثيرا مع زملائه ما جعله يفتح باب مغادرة الفريق وتغيير الأجواء، كما فشلت مؤخرا صفقة انتقاله إلى الدوري القطري بسبب الشّق المالي.