كشفت اليوم السبت، وسائل إعلام مصرية أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك تقدمت، بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، للتأكيد على حدوث تراخٍ في مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر في الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال إفريقيا والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليقصى نادي القلعة البيضاء رغم الفوز العريض على تونجيت السنغالي.

صحيفة" اليوم السابع" كشفت أن شكوى الزمالك المقدمة للاتحاد الإفريقي لم يذكر فيها وجود اتفاق بين فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر على خروج المباراة بالتعادل، لأنه في تلك الحالة سيكون الزمالك مُلزماً بتقديم دليل على هذا الاتفاق.

ونقلا عن نفس المصدر فإن مسؤولي الزمالك استعانوا في الشكوي بـ 5 مباريات، مطالبين الكاف بمراجعتها عبر الخبير المختص للتأكد من صحة الشكوى، وهي مباريات الترجي والزمالك في مصر وتونس والمولودية والزمالك في مصر والجزائر وأخيرا مباراة الترجي والمولودية في تونس، وطلب الزمالك في شكواه قيام الكاف بمطالبة خبير معتمد بالمقارنة بين أداء الترجي والمولودية في المباريات المذكورة ثم المباراة الأخيرة بين الفريقين.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، يقين النادي بصعوية اتخاذ الكاف أي موقف أو قرار بعد الشكوى المقدمة خاصة أن السنوات الماضية، شهدت أحداثا أكثر سخونة في البطولات الإفريقية ولم يتخذ فيها قرارات حاسمة وإنما موقف الزمالك لتسجيل حالة والتأكيد على رفض النادي لما حدث في البطولة.