أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم السبت، عن فتح قباضات الضرائب عبر كل ولايات الوطن.

وأوضح بيان المديرية، أن فتح قباضات الضرائب سيكون استثنائيا وذلك لتسهيل عملية اقتناء قسيمات السيارات.

وأشار البيان، إلى أن آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات، لسنة 2021، سيكون يوم الخميس 29 أفريل الجاري.

ولفت البيان أن كل تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد، يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية، وتطبيق زيادة قدرها 50 بالمائة على سعرها.