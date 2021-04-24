أجمع لاعبو شباب بلوزداد، على صعوبة المباراة المتأخرة عن الجولة 16 من المحترف الأول والتي ستلعب غدا ضد شبيبة الساورة بملعب 5 جويلية.

وقال زكرياء دراوي في تصريحات للصفحة الرسمية على الفايسبوك: "اللقاء سيكون بستة نقاط، فبعد الفوز على أهلي البرج وجب التأكيد أمام الساورة، النقاط الثلاث من شأنها أن تقربنا إلى المقدمة حيث نسعى إلى انهاء الموسم ضمن المراتب الثلاث الأولى وسيكون لنا كلام آخر خلال مرحلة العودة".

من جهته حسين سالمي أوضح أن المباراة لن تكون سهلة أمام منافس مباشر وعنيد، مضيفا أن الفريق الذي سيكون جاهزا من الناحية البدنية والفنية سيحقق نتيجة ايجابية في الأخير.

اللاعب بولخوة كشف أن تفكير زملاءه منصّب على لقاء الساورة، لأن مباراة اتحاد الجزائر لا تزال بعيدة، والهدف يكمن في الفوز في المباراتين.