أعلنت السلطات اليونانية، اليوم السبت، أنها تلقت إخبارا من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، أسفر عن ضبط أكثر من أربعة أطنان من الحشيش المخدر مخبأة في شحنة آلات صنع حلويات، كانت متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن جهود السلطات اليونانية تكللت بالنجاح بضبط 4.3 طن من الحشيش المخدر داخل حاوية بعد إخبار من السعودية، وبعد المعلومات التي تلقتها فرقة الجرائم المالية في اليونان والواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وكانت الحاوية قد وصلت إلى ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، واحتوت على ثلاث آلات لصنع "الكب كيك"، وكان مقررا نقلها بالسكك الحديدية في 20 نيسان الجاري عبر مقدونيا الشمالية وصربيا والمجر إلى براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا بعد قدومها من لبنان، إلا أن الضربة الاستباقية للسلطات اليونانية بمداهمة الحاوية أحبطت تهريبها.

وأعلنت السلطات اليونانية أن القيمة السوقية لشحنة الحشيش المخدر تقدر بنحو 33 مليون يورو، ويجري حاليا التحقيق في القضية. وتمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 5.3 مليون حبة، مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.