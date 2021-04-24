أكد عيسى باكلي، المدرب السابق لرديف أولمبي المدية الذي استنجدت به الإدارة للإشراف على النادي خلفا للمدرب المستقيل شريف حجّار، أن عمله يسير بوتيرة حسنة رفقة زميله أمين مقاتلي، مشيرا إلى أن كل العناصر عادت للمجموعة وتشارك في الحصص التدريبية، باستثناء وسط الميدان الطيب محمد الذي يتدرب بشكل انفرادي بسبب الإصابة.

واعتبر بكلي أن الفوز الذي حققه رفقاء القائد شرفاوي على جمعية الشلف واقتطاعهم لورقة التأهل للدور الثمن نهائي من كأس الرابطة، كان له تأثير إيجابي على معنويات اللاعبين وهو ثمرة العمل الذي شرع فيه في الآونة الأخيرة ما سمح له بإعادة ترتيب بيت الأولمبي من جديد.

وأضاف ذات المتحدث الحائز على دكتوراه في التدريب، أن منافسة الكأس ليست من أهداف الفريق الأساسية ولكن النادي سيلعب مقابلة بمقابلة ويسعى للذهاب بعيدا.

وعن مساعي الإدارة في انتداب مدرب جديد للتشكيلة قال المتحدث ذاته:" أنا مطالب بتأطير الفريق والعمل معه خلال هذه الفترة ونحرص على التنسيق مع المدرب المقبل".