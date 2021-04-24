أعلن المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، اليوم السبت، العثور على حطام للغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 رجلا، مرجحا إصابتها بأضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال يودو مارغونو "عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة"، موضحا أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة. وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غواصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

وأقر الجيش بأنه لا يستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين في الغواصة التي كان على متنها 53 بحارا.