يتوجه اليوم السبت، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك من أجل المشاركة في حفل قرعة كأس العرب 2021 والمبرمجة يوم الثلاثاء القادم.

وحسب بيان الفاف فإن شرف الدين سيرافقه الأمين العام محمد ساعد في سفريته ومن المنتظر أن يلتقي برؤوساء العديد من الاتحادات العربية لكرة القدم ولا سيما اتحادية قطر التي تربطه اتفاقية تعاون مع نظيره الجزائري.

وإذا سمح البرتوكول الصحي، سيكون لقاء بين رئيس الفاف والناخب الوطني جمال بلماضي على هامش حفل القرعة الخاصة بالمسابقة التي ستنطلق في الفاتح من ديسمبر القادم وإلى غاية 18 من نفس الشهر، بمشاركة 22 منتخبا عربيا يضم لاعبين محليين فقط، وفق نفس المصدر.