زاد موقع يوتيوب من إمكانية التحكم في جودة مقاطع الفيديو في الهواتف الذكية، وذلك عن طريق إضافة خيارين جديدين. وأوضح موقع "ذا فيرج" أن الخيار الأول، وهو higher picture quality، جاء لعرض الفيديوهات بجودة فائقة.

والثاني، وهو data saver، مخصص لعرض مقاطع الفيديو عبر تطبيق يوتيوب، بجودة أقل، لتوفير استهلاك أنترنت الهاتف.

ويسمح الخيار الأول بتشغيل الفيديوهات بحد أدنى من الدقة 720 بكسل، في حين أن الخيار الثاني يسمح بتشغيل الفيديوهات بدرجة دقة بحد أقصى 480 بكسل. الخدمتان الجديدتان من دقة العرض على تطبيق يوتيوب للهواتف الذكية تتوافران لنظامي التشغيل، أندرويد وios.

وفي وقت سابق، أطلق يوتيوب تطبيق "يوتيوب كيدز"، باللغة العربية، في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحسب "رويترز"، فإن "يوتيوب كيدز"، هو تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعا للأطفال دون سن الثالثة عشر.

كما يوفر التطبيق مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية السهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسب أبناءها. ويعد "وقت الشاشة" أهم أدوات هذا التطبيق، والذي يسمح للوالدين بتحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات. وقال طارق عبد الله، المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة غوغل، في بيان، إن تطبيق "يوتيوب كيدز" يساعد كل أسرة في الاستجابة لاهتمامات وفضول أطفالها. وأوضح أن التطبيق يوفر مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بهدف الحصول على تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة.