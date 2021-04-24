توفي وزير النقل الأرجنتيني ماريو ميوني في حادث مروري مروع في مقاطعة بيونس آيرس مساء أمس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ميوني (56 عاما) كان يقود سيارته بالقرب من مينة سان أندريس دي جايلز في مقاطعة بيونس آيرس عندما وقع الحادث، وهو في طريق العودة من مدينة روزاريو، حيث شارك في وقت سابق من يوم الجمعة في فعاليات مختلفة مع رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز.

وكان الوزير يسافر بمفرده في سيارة رسمية من نوع"فورد مونديو" وكان في طريقه إلى مدينة خونين لرؤية أسرته. ووفقا للتقارير الأولية، فإن ميوني فقد السيطرة على السيارة في حوالي الساعة 9:30 مساء ويعتقد أنه اصطدم بسور فانقلبت السيارة.

ولا يزال سبب الحادث غير معروف. وتولى ميوني منصب وزير النقل في حكومة الرئيس فرنانديز في ديسمبر عام 2019.