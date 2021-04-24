حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير حبات الرمال، تصل سرعتها إلى 80 كلم/سا على وسط وغرب البلاد.

وأشارت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الإلكتروني للديوان، أن الرياح تجتاح ولايات: النعامة، البيض، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، المنيعة وشمال تيميمون، وذلك ابتداء من اليوم على الواحدة زوالا، إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد.

وأفاد تنبيه نشر عبر الموقع التابع للأرصاد الجوية أن رياحا قوية، ستهب على ولايات: بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، تيسمسلت، تيارت، الأغواط، غرداية، مستغانم، غليزان، معسكر، وهران، عين تموشنت وبشار، ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

وأضاف المصدر، أن سرعة الرياح تتعدى 60 كلم/سا.