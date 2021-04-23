توفي الفنان الهاشمي بن ميرة احد اعمدة حرفة النقش على النحاس بحي القصبة بالجزائر العاصمة، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 70 عاما، حسبما علم لدى أقاربه.



و كان الراحل يصقل و ينحت النحاس منذ 1958 بحي القصبة بالعاصمة، و هي حرفة توارثها عبر الأجيال و تعلمها بمحل محمد زولو قرب زوج عيون بحي القصبة، و عمل جاهدا على حفظها من خلال اقتراح أعمال ابداعية و مجوهرات و مصابيح الانارة و أواني الطبخ و الحمام و كذا قطع أثاث تعود الى الحقبة العثمانية.



و يحوز الراحل على شهادة اعتراف من طرف اليونيسكو نظير جهوده الرامية الى صون هاته الحرفة بالرغم من العقبات العديدة.



كما تم تكريمه في عديد المرات نظير " أصالة" و " ابداع" منتجاته.



وعمل الهاشمي بن ميرة على نقل مهاراته الثرية و خبرته الكبيرة للشباب، لأجل صون هاته الحرفة " التي تسير نحو الاندثار" كما كان يقول متأسفا.



