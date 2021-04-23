وفاة الهاشمي بن ميرة عميد حرفيي النحاس بحي القصبة
توفي الفنان الهاشمي بن ميرة احد اعمدة حرفة النقش على النحاس بحي القصبة بالجزائر العاصمة، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 70 عاما، حسبما علم لدى أقاربه.
و كان الراحل يصقل و ينحت النحاس منذ 1958 بحي القصبة بالعاصمة، و هي حرفة توارثها عبر الأجيال و تعلمها بمحل محمد زولو قرب زوج عيون بحي القصبة، و عمل جاهدا على حفظها من خلال اقتراح أعمال ابداعية و مجوهرات و مصابيح الانارة و أواني الطبخ و الحمام و كذا قطع أثاث تعود الى الحقبة العثمانية.
و يحوز الراحل على شهادة اعتراف من طرف اليونيسكو نظير جهوده الرامية الى صون هاته الحرفة بالرغم من العقبات العديدة.
كما تم تكريمه في عديد المرات نظير " أصالة" و " ابداع" منتجاته.
وعمل الهاشمي بن ميرة على نقل مهاراته الثرية و خبرته الكبيرة للشباب، لأجل صون هاته الحرفة " التي تسير نحو الاندثار" كما كان يقول متأسفا.