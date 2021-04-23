ستواجه الأندية التي قررت الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي غرامات مالية ضخمة تبلغ 300 مليون يورو بسبب التخلي عن المشروع الذي أثار جدلا واسعا في عالم كرة القدم، وفق تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



نقلت الصحيفة معلومات أشارت إلى أن بنود الاتفاق الذي وقع عليه 12 ناديا لتأسيس البطولة الجديدة تنص على فرض غرامات تصل إلى 300 مليون يورو على كل فريق يقرر الانسحاب من الاتفاق.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ يعادل ما كان سيحصل عليه كل فريق مقابل انضمامه للبطولة، وهو مرتبط بقرض تم الاتفاق عليه مع بنك "جي بي مورغان" الأميركي من أجل مرافقة المسابقة التي لم يكتب لها النجاح.



