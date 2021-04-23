سجلت بتكوين وعملات مشفرة أخرى خسائر حادة اليوم الجمعة على خلفية مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.



وقالت تقارير إخبارية أمس الخميس إن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأميركي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6 بالمئة لمن يربحون أكثر من مليون دولار.



وهوت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا، إلى 47 ألفا و555 دولارا، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس.