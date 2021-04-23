سيعقد المكتب الفيدرالي الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", اجتماعه الأول برئاسة شرف الدين عمارة, لتوزيع المهام على الأعضاء, يوم 30 أفريل الجاري على 30ر21 سا بمقر الاتحادية بدالي ابراهيم.



وبالإضافة لتوزيع المهام على أعضاء المكتب الفيدرالي, يتضمن جدول أعمال الإجتماع, عرض التقارير الخاصة بالرابطات, ويتعلق الأمر بكل من رابطة كرة القدم المحترفة, الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة, رابطة ما بين الجهات وأخيرا رابطة كرة القدم النسوية, ناهيك عن عرض للمديرية الفنية الوطنية.



وجرت عملية تسليم واستلام المهام بين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المنتهية ولايته, خير الدين زطشي, و خليفته شرف الدين عمارة, سهرة الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة.



وكان شرف الدين عمارة قد انتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم للعهدة الأولمبية 2021-2024 يوم 16 أفريل بالجزائر العاصمة.



وتحصلت قائمة عمارة -المترشح الوحيد- على 75 صوتا بـ "نعم" مقابل 13 صوتا بـ "لا" من أصل الـ88 المعبر عنها من قبل أعضاء الجمعية العامة لـ "الفاف".