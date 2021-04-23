بنبرة غاضبة علق مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، على فكرة استبعاد فريقه من منافسة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب دوره القيادي في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، معتبرا أن فكرة الاستبعاد "غير منطقية".



وشدّد زيدان على أن فكرة الاستبعاد "غير منطقية" مضيفا أنه يركز في مواجهة نادي تشلسي الإنجليزي، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة القارية الأم.



وأثار بطل أوروبا 13 مرة غضب الاتحاد الأوروبي للعبة ورابطة الدوري الإسباني لقيادة حركة تأسيس المسابقة الجديدة.



وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد القاري الأوروبي، أن الأندية التي كانت ترغب في الانفصال "ستعاني من العواقب" لكنه قال لاحقا أن ريال مدريد لن يستبعد على الأرجح من رابطة الأبطال هذا الموسم، وأضافت الهيئة الكروية الأوروبية اليوم الجمعة إنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد هذه الأندية لكن دون إعلانها.



وصرح زيدان خلال ندوة صحفية قبل مواجهة ريال بيتيس-الذي ينشط في صفوفه المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي- في الدوري الإسباني غدا السبت إن "هذا ليس منطقيا وسنلعب في دوري الأبطال لأنه حقنا".



وأضاف "إنه نقاش سخيف ولا أريد المشاركة فيه وكل ما يمكنني قوله إننا نستعد للعب في الدور قبل النهائي لرابطة الأبطال".



