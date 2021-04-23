بعث وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر برقية تعزية لعائلة وزير المالية الأسبق, الفقيد عبد الرحمان بن خالفة.



و قال وزير الاتصال في برقية التعزية أنه تلقى "ببالغ الحزن وعميق التأثر نبأ وفاة الوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 71 سنة".



وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم السيد بلحيمر "بأخلص عبارات التعازي و المواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و غفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان".

