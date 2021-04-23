اعتقلت السلطات الأميركية رجلا من نيويورك، الخميس، كان قد تفاخر على تطبيق "بمبل"، بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي خلال أعمال الشغب التي وقعت يوم 6 جانفي.



وأفادت وثائق المحكمة أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" اعتقلوا روبرت تشابمان، في بلدة "كارمل" يوم الخميس، بعد اتصال تلقته السلطات من شخص مجهول كان يتواصل معه .



ووجهت السلطات إلى تشابمان، تهمتي الدخول المتعمد إلى مبنى الكونغرس من دون إذن، والسلوك غير المنضبط داخل مبنى الكابيتول.