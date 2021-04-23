أجلت الرابطة المحترفة لكرة القدم لقاء تسوية رزنامة البطولة الوطنية بين وفاق سطيف وشبيبة سكيكدة الذي كان مقررا هذا الأحد.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي السطايفي على الفايسبوك اليوم الجمعة "الرابطة الوطنية تقبل طلب إدارة الوفاق لتأجيل لقاء شبيبة سكيكدة".

وأضاف نفس المصدر أنه تم برمجة اللقاء المذكور يوم الفاتح ماي بملعب 20 أوت 55 بسكيكدة.

ويأتي هذا التأجيل بسبب انشغال نادي عاصمة الهضاب العليا بالمنافسة الإفريقية، حيث تنتظره هذا الأربعاء مقابلة مصيرية ضد أهلي بنغازي الليبي في ختام دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

ويجب على أشبال المدرب الكوكي الإطاحة بالنادي الليبي على ملعب 8 ماي بسطيف وانتظار تعثر نادي اينيمبا النيجيري الذي سيستضيف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.