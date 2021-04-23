أكد المدرب نبيل نغيز رسميا عودته للعارضة الفنية لمولودية الجزائر، بعد توصله إلى اتفاق مع الإدارة الجديدة التي برأسها عمار براهمية.

وأوضح نغيز قائلا:" لقد اتصلت بي الإدارة الجديدة مباشرة بعد تنصيبها حيث توصلت بسرعة إلى أرضية اتفاق مع الرئيس الجديد لمجلس الإدارة عمار براهيمية، إذن، عدت رسميا للمولودية بطموح التتويج بلقب في سنة المئوية".

وكان نغيز قد أشرف على العارضة الفنية لـ"العميد" منذ فيفري 2020، حيث سجل معه في بداية الموسم الجاري نتائج جيدة للغاية، مما جعله يحظى بتقدير الجميع، قبل أن يتم إقالته وتعويضه بعبد القادر عمراني الذي نجح في قيادة النادي العاصمي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم في الأيام الأخيرة إقالة عمراني وإجراء تغيير على مستوى إدارة النادي الأكثر شعبية في الجزائر، وفور توليه مهامه اتصل براهمية بنغيز ليطلب منه العودة للعارضة الفنية لصنف الأكابر، لينجح في إقناعه بالعودة.

وأضاف نغيز:" لقد غادرت المولودية متأسفا على عدم إتمام هدفي المتمثل في المشروع الذي قدمته في بداية الموسم. والآن أتمنى بعد أن أسعفني الحظ، الذهاب إلى نهاية المشروع، وتحقيق نهاية موسم ناجحة ولم لا، إهداء الفريق لقبا تاريخيا في سنة المئوية".

ويبقى طموح مدرب المولودية، الذهاب بعيدا خارج المستوى الوطني، حيث يصر على لعب منافسة رابطة الأبطال الإفريقية بكل قوة.

"صحيح، أن الأمور ستكون صعبة، لكن في منافسة الإقصاء المباشر، وفي مباراتين، تجري إحداهما داخل الديار، أظن أنه يمكن تحقيق هذا الأمل".