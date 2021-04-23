أصيب 54 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم بمحور الدوران في مدخل مدينة النعامة غير بعيد عن دار البيئة، حيث انحرفت حافلة لنقل المسافرين عن مسارها وانقلبت، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وجرحى وحالة هلع كبيرة واستنفار لتحويل المصابين إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية دون تسجيل وفيات.

وحسب مصادرنا ، فإن الحافلة نوع هيقر من الحجم الكبير كانت قادمة من ولاية تندوف في اتجاه ولاية الشلف، وإلى غاية الساعة الثالثة غادر كل المصابين المستشفى عدى أربع حالات يخضع أصحابها لعمليات وصفت بغير الخطيرة، وقد أعطى والي الولاية تعليمات للتكفل بنقل الركاب إلى عائلاتهم بتسخير حافلات.

وقد تجندت مختلف المصالح لإسعاف ضحايا الحادث في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد الأسباب والمسؤوليات.