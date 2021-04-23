أرسل نادي الزمالك المصري، رسميا، شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مطالبا إياه بالتحقيق في لقاء الترجي التونسي ومولودية الجزائر خلال سادس جولات دوري مجموعات أبطال إفريقيا والتي تسببت نتيجتها في إقصاء الفريق الأبيض.

وكانت المباراة المذكورة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتأهل الترجي كمتصدر للمجموعة الرابعة يليه مولودية الجزائر فيما أقصي الزمالك من المسابقة.

وخلال نص الشكوى التي نشرها موقع "في القول" اتهم النادي المصري نظيره التونسي بتسهيل مهمة المولودية مستشهدا بطريقة تسجيل هدف التعادل.

وكان عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك قال في وقت سابق للـموقع المذكور "قررنا تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الترجي والمولودية".

وأضاف "ستستند الشكوى إلى فيديوهات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وكذلك إحصائيات المباراة في شوطها الثاني لأن ما حدث لا يمت للعب النظيف بصلة".