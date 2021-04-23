لامس عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز المئتي حالة وفق أحدث حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة.

وسجلت الجزائر 199 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة وهي أعلى حصيلة مسجلة منذ منتصف شهر فيفري الماضي.

كما أحصت الوزارة 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" لليوم الثاني على التوالي وهي الأعلى منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية.

من جهة أخرى، كسف نفس المصدر تماثل 138 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة فيما يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

كل هذه الأرقام المسجلة هذه الأيام تبين تدهور الحالة الوبائية في البلاد في الفترة الأخيرة، ما جعل العديد من الخبراء يحذرون من بوادر مرور البلاد بموجة ثالثة للجائحة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 120.562 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.038 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3190 حالة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.