باشر المجمع الصيني الجزائري، أمس الخميس، أشغال تهيئة الأرضيات لنصب قاعدة الحياة والورشات التابعة لها لإنجاز مشروع ميناء الوسط بالحمدانية.

وتنقلت والي الولاية لبيبة ويناز مباركي مساء الخميس إلى موقع الانجاز لتفقد الأشغال التي باشرتها المؤسسات التابعة للمجمع الجزائري الصيني المكلفة بإنجاز المشروع من أجل تحضير وتهيئة الأرضيات التي تم تخصيصها لنصب قواعد الحياة الخاصة بالمجمع ومختلف الورشات التابعة لها.

وكانت السلطات الولائية قد عرضت نهاية شهر مارس الماضي ثلاثة مواقع لتنصيب قاعدة الحياة لإنجاز ميناء الوسط بالحمدانية، وذلك في خرجة ميدانية قامت بها والي تيبازة رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لانجاز ميناء الوسط بالحمدانية.

كما كانت والي تيبازة قد أكدت أن كل القطاعات المعنية جاهزة لضمان انطلاقة ناجحة للأشغال كما أنه تم التحضير للمناطق التي يشملها المشروع من كل الجوانب وهي جاهزة للانطلاق.

وأفادت ويناز مباركي أن المشروع سيوفر 150 ألف منصب شغل على المدى الطويل مع نهاية المرحلة الثالثة من انجازه، حيث يمر المشروع في انجازه على ثلاث مراحل تمتد الأولى إلى 3 سنوات، والثانية إلى 4 سنوات وسيكون الانتهاء بعد 7 سنوات.

وأشارت المسؤولة الأولى بتيبازة أن كل المناطق التي قسم إليها المشروع ميدانيا ( مينائية، صناعية، ومنطقة السكة الحديدية) جاهزة كلها للانطلاق وتم إسناد الأشغال لـ3 مؤسسات وطنية منها المؤسسة المينائية التي ستتلاشى مع إنشاء مديرية الميناء والوكالة الوطنية لدراسة مشاريع السكك الحديدية، لافتة إلى أن دراسة كل منطقة تمت على حدا وتكفل بها 3 مكاتب دراسات جزائرية وأخذت كل الجوانب المرتبطة بها حتى تلك المتعلقة بالتأثير على البيئة.

وبخصوص ملف التعويضات عن إجراءات نزع الملكية المرتبطة بالميناء، كشف والي تيبازة أن المبلغ الإجمالي للتعويضات بلغ 6 مليارات و 281 مليون دينار جزائري أخذت الأراضي الفلاحية القسط الأكبر منها، حيث بلغ التعويض بالنسبة للميناء والطريق السريع 1 مليار و 800 مليون دينار، وبالنسبة للمناطق الصناعية بلغ مبلغ التعويضات 5 مليارات و800 مليون دينار جزائري .

وبخصوص ترحيل ساكنة المنطقة المأهولة بمحيط الميناء، أوضحت الوالي أن هناك 251 عائلة سيتم ترحيلها موزعة على 12 بناية بمنطقة السكة الحديدية و 190 بناية بالمنطقة المينائية تضاف إليها حظيرة البلدية.