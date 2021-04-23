بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة وزير المالية الأسبق، الفقيد عبد الرحمان بن خالفة،

الذي وافته المنية صبيحة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 72 سنة.

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية : "تلقيت بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له بإذن الله وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الدكتور عبد الرحمان بن خالفة".

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "وإذ نتقاسم ألم الفراق مع عائلة المرحوم وأحبائه, فإننا ندعو الله تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته في يوم مبارك وشهر مبارك وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".