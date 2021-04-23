رفض الجزائري عيسى ماندي تمديد عقده مع نادي ريال بيتيس الإسباني، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

وقرر مدافع منتخب الجزائر عدم تمديد إقامته مع الفريق الأندلسي، حيث يتمسك الأخير بالرحيل عنه خلال شهر جوان المقبل، فور انتهاء عقده. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ماندي رفض جميع العروض التي وصلته من إدارة "فيردي بلانكوس" من أجل تجديد عقده خلال المرحلة المقبلة. ومنذ انضمامه للفريق خلال عام 2016، شارك ماندي في 171 مباراة بمختلف المسابقات، سجل فيها 8 أهداف وأسهم بـ 4 تمريرات حاسمة.