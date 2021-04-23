أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، ويأتي ذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد إقامة الأولمبياد.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستفرض في الفترة من 25 أفريل إلى 11 ماي ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم والحانات فضلا عن إقامة المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.

وتسير عملية التطعيم ضد كورونا في اليابان بشكل بطيء منذ بدايته في منتصف فيفري. وتم تطعيم 0.6% فقط من السكان بشكل كامل، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.

وسيتم إقرار هذه القيود الجديدة رسميا في اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بملف كورونا في وقت لاحق من اليوم الجمعة على أن يعلنها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي.