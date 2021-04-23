تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع فرقة شرطة العمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية تبسة، نهاية الأسبوع، خلال دوريات رقابية أمنية في نقاط مختلفة من مدينة تبسة، من حجز وإتلاف كميات معتبرة من اللحوم المختلفة مقدر وزنها بأكثر من قنطار و45 كلغ كانت معروضة للبيع داخل المحلات الخاصة ببيع اللحوم، والتي تبين بعد المعاينة الميدانية أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد ثبوت ذبحها بطريقة غير شرعية خارج المذابح المرخصة من جهة وعرضها أو تخزينها في ظروف غير صحية من جهة أخرى، ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع الشركاء المحليين تحويلها إلى مركز الردم التقني التابع للبلدية من أجل إتلافها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع المصالح المختصة.

وفي عملية ثانية تمكن أعوان التجارة رفقة مصالح الفلاحة وعناصر أمن بلدية الشريعة من حجز وإتلاف 584.4 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء تمثلت في 274 كلغ لحوم حمراء و110 كلغ دجاج منتهية الصلاحية و20 كلغ أسماك و131.2كلغ لحوم مع أحشاء مجمدة و49.2 كلغ لحم غير مؤشر عليه.

للإشارة فإن مصالح امن الولاية سجلت وكحصيلة أسبوعية مراقبة 159 محل تجاري مع تسجيل 54 مخالفة خاصة بعدم احترام قواعد السلامة داخل المحلات، مع غلق محل تجاري واحد، وتؤكد مصالح أمن الولاية على ضرورة التبليغ عن أي تجاوزات في هذا الإطار عن طريق التقرب المباشر من مصالحها أو الاتصال بالأرقام المجانية المسخرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.