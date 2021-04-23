اتفقت موسكو والقاهرة، اليوم الجمعة، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

وأكد الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي توصلا إلى اتفاق اليوم بشأن استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية.

وقبل ذلك أعلنت الرئاسة المصرية توصل الزعيمين إلى هذا الاتفاق خلال مكالمة هاتفية تمت اليوم، وقال المتحدث الرئاسي المصري، إن الرئيس السيسي تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي.

وأضاف، أن الاتصال "تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين".

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.